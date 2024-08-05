Сьогодні вдень, 5 серпня, загорівся сухості на території цвинтаря в Інгульському районі Миколаєва.
Про це повідомли у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївські області.
Зазначається, що через велику кількість чагарників вогонь швидко розповсюдився та охопив площу 2 гектари.
«Пожежу гасять міські підрозділи ДСНС Миколаївщини, наразі вона ліквідована», — йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучили 20 вогнеборців та 5 спецавтомобілів. Причина займання встановлюється.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Сьогодні вдень, 5 серпня, загорівся сухості на території цвинтаря в Інгульському районі Миколаєва.
Про це повідомли у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївські області.
Зазначається, що через велику кількість чагарників вогонь швидко розповсюдився та охопив площу 2 гектари.
«Пожежу гасять міські підрозділи ДСНС Миколаївщини, наразі вона ліквідована», — йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучили 20 вогнеборців та 5 спецавтомобілів. Причина займання встановлюється.