У Миколаєві горів двоповерховий металевий гараж на території автогаражного кооперативу на вулиці Індустріальній.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташований гараж з припаркованим автомобілем. Вогнеборцям вдалось оперативно приборкати полумʼя та не допустити збільшення масштабів горіння. Пожежу ліквідували площею 60 квадратних метрів, її спричинило порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.
Від ДСНС до гасіння залучались понад 15 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, у Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів.
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У Миколаєві горів двоповерховий металевий гараж на території автогаражного кооперативу на вулиці Індустріальній.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташований гараж з припаркованим автомобілем. Вогнеборцям вдалось оперативно приборкати полумʼя та не допустити збільшення масштабів горіння. Пожежу ліквідували площею 60 квадратних метрів, її спричинило порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.
Від ДСНС до гасіння залучались понад 15 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.
Нагадаємо, у Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів.