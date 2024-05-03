У Миколаєві ліквідували пожежу в гаражі на вулиці Індустріальній / Фото: ДСНС

У Миколаєві горів двоповерховий металевий гараж на території автогаражного кооперативу на вулиці Індустріальній.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташований гараж з припаркованим автомобілем. Вогнеборцям вдалось оперативно приборкати полумʼя та не допустити збільшення масштабів горіння. Пожежу ліквідували площею 60 квадратних метрів, її спричинило порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.

Від ДСНС до гасіння залучались понад 15 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.

У Миколаєві ліквідували пожежу в гаражі на вулиці Індустріальній / Фото: ДСНС У Миколаєві ліквідували пожежу в гаражі на вулиці Індустріальній / Фото: ДСНС У Миколаєві ліквідували пожежу в гаражі на вулиці Індустріальній / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаївській області 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів.