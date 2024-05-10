У Миколаївські області відбудеться обмеження енергопостачання, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 10 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Листопадна;

вул. Першотравнева;

вул. Електронна;

вул. Вінграновського;

пров. Першотравневий;

пров. Святительський;

пров. Новий;

пров. А. Ждахи;

вул. Квітнева;

вул. Гороховська;

вул. Традиційна;

вул. Горіхова;

вул. Вінграновського;

вул. Автомобільна (з 09:00 до 17:00).

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Левського;

вул. Одеська;

вул. 2 Набережна;

вул. Софіївська;

вул. Гагаріна.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».