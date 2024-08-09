У Миколаєві поліцейські затримали місцеву мешканку за збут наркотиків. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці викрили незаконну діяльність 35-річної жінки на збуті нарковмісних речовин, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області, у жінки вилучили понад 30 зіп-пакетів з наркотичною речовиною, пакування, мобільний телефон та банківські картки.

Зазначається, що жінку зупинили одній із вулиць Миколаєва, під час спілкування вона повідомила, що має при собі наркотичні засоби. Під час проведення експрес-тесту криміналісти встановили, що виявлені речовини є нарковмісними.

Зловмисницю слідчі затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що передбачає частина 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нині поліцейські встановлюють шляхи надходження до фігурантки наркотичних засобів. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція відправила під суд групу людей, які підозрюються у організації підпільних цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю. За незаконний бізнес їм загрожує до п’яти років ув’язнення.