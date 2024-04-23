«Миколаївпастранс» відреагував на численні прохання пасажирів та збільшив кількість рейсів маршруту № 79 (Велам – Варварівський міст).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що на лінію випустили додаткову одиницю транспорту. Таким чином, було зменшено інтервал руху автобусів.
За новим розкладом автобуси почнуть курсувати з 23 квітня.
Відстежувати рух автобусів можна в додатках CityBus Миколаїв та EasyWay.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.
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«Миколаївпастранс» відреагував на численні прохання пасажирів та збільшив кількість рейсів маршруту № 79 (Велам – Варварівський міст).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що на лінію випустили додаткову одиницю транспорту. Таким чином, було зменшено інтервал руху автобусів.
За новим розкладом автобуси почнуть курсувати з 23 квітня.
Відстежувати рух автобусів можна в додатках CityBus Миколаїв та EasyWay.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.