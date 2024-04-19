У Миколаєві 18 квітня загорівся автомобіль / Фото: ДСНС

Ввечері 18 квітня у Миколаєві загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2115 по вулиці Космонавтів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На місце направили відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши автомобіль від повного знищення.

Попередня причина займання — коротке замкнення електропроводки.

Нагадаємо, що увечері 17 квітня біля села Себине в межах Костянтинівської територіальної громади під час руху також загорівся автомобіль ВАЗ 2107.