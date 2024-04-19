Ввечері 18 квітня у Миколаєві загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2115 по вулиці Космонавтів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
На місце направили відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши автомобіль від повного знищення.
Попередня причина займання — коротке замкнення електропроводки.
Нагадаємо, що увечері 17 квітня біля села Себине в межах Костянтинівської територіальної громади під час руху також загорівся автомобіль ВАЗ 2107.
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Ввечері 18 квітня у Миколаєві загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2115 по вулиці Космонавтів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
На місце направили відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши автомобіль від повного знищення.
Попередня причина займання — коротке замкнення електропроводки.
Нагадаємо, що увечері 17 квітня біля села Себине в межах Костянтинівської територіальної громади під час руху також загорівся автомобіль ВАЗ 2107.