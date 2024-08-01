У Миколаєві затримали організаторів незаконного виготовлення алкоголю. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області

У Миколаєві поліція відправила під суд групу людей, які підозрюються у організації підпільних цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю. За незаконний бізнес їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

За версією слідства звинувачені змішували етиловий спирт з водою та додавали ароматичні концентрати задля подальшого збуту, повідомляє поліція Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 52-річний миколаївець разом з двома знайомими організували три підпільні цехи з незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку. Чоловіки змішували етиловий спирт з водою та додавали ароматичні концентрати. Виготовляли фальсифіковану «продукцію» у гаражних приміщеннях та продавали через торгівельні точки - кафе.

У Миколаєві затримали організаторів незаконного виготовлення алкоголю. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області

Як зазначає Миколаївська обласна прокуратура, під час обшуків вилучили понад 5 тисяч літрів спирту, обладнання, документацію та інші докази злочинної діяльності угруповання. Відповідно до висновків проведених експертиз спиртові напої не відповідають вимогам діючого державного стандарту України, та є не придатними до споживання.

У Миколаєві затримали організаторів незаконного виготовлення алкоголю. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області У Миколаєві затримали організаторів незаконного виготовлення алкоголю. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області

Слідчі повідомили організатору та його спільникам про підозру за незаконне виготовлення алкоголю, що передбачає частина 3 статті 28, частини 1 статті 204 Кримінального Кодексу України. Злочинцям загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, суд розгляне справу херсонця, який очолив окупаційне «міністерство молодіжної політики, сім'ї і спорту Херсонської області».