Інспектор з паркування, фото: пресслужба міськради

У Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради – у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, штрафи на загальну суму становлять 9 тисяч 180 гривень.

«Найпроблемнішою вулицею виявилась Нікольська. Найчастішими порушеннями є зупинка під знаком «Зупинка заборонена», неправильна стоянка транспортних засобів. Також порушенням є стоянка та зупинка в зоні дії горизонтальної розмітки (жовтого кольору), а зупинка ближче 10 метрів від пішохідного переходу створює перешкоди дорожньому руху», – йдеться у повідомленні.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.