Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото: Pexels

Сьогодні, 2 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 11:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Омеляновича–Павленка;

вул. 116 Дивізії;

вул. 203 Дивізії;

вул. Травнева;

вул. Нафтовиків;

вул. Дорожна;

вул. Магістральна;

вул. Димова;

вул. Л. Українки;

вул. Степова;

вул. Східна (Соляні ТП – 925,936);

вул. Пересадівська;

вул. Успенська;

вул. Ветеранів;

вул. Е. Димитрова;

вул. Східна;

вул. Грушевського;

Тернівська розвилка.

Також електроенергія буде відсутня з 10:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Лугова;

пров. 2 Аеродромний;

вул. Аеродромна;

пр. Героїв України.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пров. Кар'єрний;

вул. Привільна;

вул. Лютнева;

пров. Ожиновий;

СТ Активіст;

пров. Прохолодний;

вул. Давидова;

вул. Привільна;

пров. Прибрежний;

Інгульський проїзд;

пров. Інгульський;

вул. Маріупольська;

вул. Чкалова;

пр. Центральний;

вул. Севастопольська.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 1 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна.

Нагадаємо, через російські обстріли в Одесі знову запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії.