У суботу, 2 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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У суботу, 2 березня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів всіх груп крові.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.