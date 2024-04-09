В ніч на 9 квітня у Миколаєві затримали порушника комендантської години. Під час з'ясування деталей, виявилося, що він у розшуку.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївщини.

Патрульні затримали у Миколаєві порушника комендантської години. Фото: патрульна поліція

Близько 3-ї години миколаївські патрульні помітили чоловіка на проспекті Богоявленському, який порушував комендантську годину.

Громадян пояснив, що він чекає автобус, який прямує до міста Херсон. Інспектори вирішили перевірити чоловіка за наявними базами даних та встановили, що він перебуває у розшуку.

Поліцейські доставили чоловіка до районного відділу поліції та сповістили ініціатора розшуку.

Нагадаємо, у неділю 7 квітня, під час патрулювання Центрального району Миколаєва, поліцейські отримали повідомлення, що неподалік від Варварівського мосту невідомі чоловіки, ймовірно, шукають або розкладають закладки.