Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Завтра, 6 травня, понад 25 вулиць Миколаєва на весь день залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Електрику відключать у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонтів, модернізацією та реконструкцією мереж.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

провулок Героя України;

провулок Парусний;

вулиця Флотська;

провулок Корабельний;

провулок Лінійний;

провулок Флотський;

провулок Матроцкий;

А також:

вулиця Декабристів;

вулиця 3 Слобідська;

вулиця Фалєєвська;

вулиця Дунаєва;

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».