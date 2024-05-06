Завтра, 6 травня, понад 25 вулиць Миколаєва на весь день залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Електрику відключать у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонтів, модернізацією та реконструкцією мереж.
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
А також:
Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.
Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».
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Завтра, 6 травня, понад 25 вулиць Миколаєва на весь день залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Електрику відключать у зв'язку з проведенням капітального та поточного ремонтів, модернізацією та реконструкцією мереж.
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 8:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
А також:
Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.
Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців».