Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вночі, 8 липня у Заводському районі Миколаєва сталася пожежа.

Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, полум'я охопило покрівлю однієї з будівель, площа якої на момент прибуття рятувальників становила близько 150 квадратних метрів.

Вогнебрці гасять пожежу у Заводському районі Миколаєва. Фото: ДСНС у Миколаївській області Вогнебрці гасять пожежу у Заводському районі Миколаєва. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На місце події одразу прибули два відділення 2 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Миколаївській області. Згодом, через складність пожежі, було залучено додаткові сили та техніку: пожежні автоцистерни 1, 3 та 4 ДПРЧ, автодрабину 3 ДПРЧ, автоколінчастий підіймач «Bronto Skylift» 5 ДПРЧ та автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальниками поетапно розбирали палаючі конструкції покрівлі та одночасно гасили полум'я. Завдяки оперативним діям надзвичайникам вдалося вберегти будівлю від повного знищення.

Пожежу було локалізовано о 06:10, а повністю ліквідовано о 08:05. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі.

Від гарнізону ДСНС залучено 35 рятувальників, 5 пожежних автоцистерн та ще 5 одиниць спецтехніки. Додатково працювали співробітники поліції, аварійна бригада АТ «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, що вчора, 7 липня, в мікрорайоні Широка Балка сталася масштабна пожежа сухостою, яка ледь не перекинулася на житловий квартал.