У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини

За добу, 16 липня, у Миколаєві та області ліквідували 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Більшість займань виникло через необережне поводження з вогнем.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини, пожежі виникли у всіх районах області.

Баштанський район — 12 пожеж;

Миколаївський район — 15 пожеж;

Первомайський район — 8 пожеж;

Вознесенський район — 2 пожежі;

Миколаїв — 9 пожеж.

«Деякі вогнеборці з одного виклику вимушені були прямувати одразу на іншу адресу без можливості перепочинку. Проблема останніх масштабних пожеж полягає у тому, що автошляхи опиняються у щільному димі, видимість майже відсутня, існує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Складність також полягає у тому, що вогонь з відкритих ділянок, сільськогосподарських угідь швидко «пробирається» до приватного сектору», — наголошують надзвичайники.

Вчора в селі Кам’януватка Братської громади горіло одразу 12 гектар відкритої території, шість господарчих споруд та 10 вуликів на території приватних домоволодінь. Рятувальника місцевої пожежної охорони вдалось відбити загрозу від трьох житлових будинків та шести господарчих споруд.

Зазначається, що зафіксовано ще кілька епізодів, де спалахували споруди господарчого призначення в Казанківській громаді Баштанського району та Коблівській громаді Миколаївського району. Загальна площа пожеж склала понад 97 гектар.

У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини

«З такими «темпами» до осені громадяни випалять більшу частину природного фонду області», — додали в ДСНС.

Варто зазначити, що під час пожежі сухостою у селі Анатолівка Коблівської громади постраждав 48-річний чоловік, який самотужки намагався загасити полум’я поблизу власної оселі. Він надихався димом, але від госпіталізації відмовився.

У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини У Миколаєві та області 16 липня ліквідували 49 пожеж / Фото: ДСНС Миколаївщини

Ще двоє чоловіків також надихалися димом під час пожежі кімнати житлового будинку у селі Березанка. У цьому ж населеному пункті вогнеборці приборкали пожежу легкового автомобіля CITROEN площею 4 квадратних метри.

Від ДСНС Миколаївщини працювали чергові та резервні караули у складі 220 людей та 60 одиниць техніки.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.