У пʼятницю, 10 травня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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У пʼятницю, 10 травня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів.
Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.
Всі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
З собою необхідно мати паспорт.
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».