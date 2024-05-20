Станом на 20 травня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Вчасне переливання крові здатне на 60% знизити смертність від бойових поранень. Кров для потреб фронту везуть з усієї України, тож у будь-якому місті ви можете рятувати життя тих, хто відстоює нашу свободу у важких боях»,— коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 20 травня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Вчасне переливання крові здатне на 60% знизити смертність від бойових поранень. Кров для потреб фронту везуть з усієї України, тож у будь-якому місті ви можете рятувати життя тих, хто відстоює нашу свободу у важких боях»,— коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».