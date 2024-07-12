У Миколаєві водій з підробленими правами попався через порушення правил дорожнього руху. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Вчора, 11 липня, близько 11-ї години, у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що під час патрулювання міста, патрульні зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів правоохоронці помітили, що реєстраційний документ на авто має явні ознаки підробки», — йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали на місце події слідчих задля встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.