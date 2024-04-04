Станом на 5 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).
Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Станом на 5 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).
Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Адреса: провулок Радіо, 2.
При собі необхідно мати паспорт.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.