У Миколаєві потрібні донори крові. Фото: «НикВести»

Станом на 5 квітня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

У Миколаєві потрібна кров груп групи I(-).

Як повідомляється, донорів на станції приймають з 8:00 до 13:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Адреса: провулок Радіо, 2.

При собі необхідно мати паспорт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.