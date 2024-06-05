З 6-ї ранку на території Миколаївської області введено графіки погодинних відключень.
Про це повідомляють в «Миколаївобленерго».
В зазначений період знеструмлять споживачів 1 та 2 черг.
З 6:00 повертаємося до графіку погодинних відключень. До знеструмлення готуються споживачі 1,2 черг.
Зазначимо, що вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
За ліміти вийшов також і Київ також. Внаслідок цього «Укренерго» ввело екстрені відключення споживачів світла.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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З 6-ї ранку на території Миколаївської області введено графіки погодинних відключень.
Про це повідомляють в «Миколаївобленерго».
В зазначений період знеструмлять споживачів 1 та 2 черг.
З 6:00 повертаємося до графіку погодинних відключень. До знеструмлення готуються споживачі 1,2 черг.
Зазначимо, що вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
За ліміти вийшов також і Київ також. Внаслідок цього «Укренерго» ввело екстрені відключення споживачів світла.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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