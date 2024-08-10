В селі Новомиколаївка у Миколаївській області місцевий житель спилив два ясені. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У селі на Миколаївщині місцевий спиляв дерева в лісосмузі, фото: екоінспекція, У селі на Миколаївщині місцевий спиляв дерева в лісосмузі, фото: екоінспекція,

Чоловіка виявили під час проведення природоохоронних заходів державними інспекторами. У захисній лісовій смузі за допомогою бензопили він знищив два ясеня діаметрами стовбурів 47 та 65 сантиметрів.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, за завдані екології збитки він сплатить близько 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу звернулась до правоохоронних органів за фактом знесення понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні.