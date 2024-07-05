За добу 4 липня надзвичайники 20 разів залучались на ліквідації пожеж у Миколаєві та області. Горіла суха трава, чагарники, очерет та поле з пшеницею.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, випадки зареєстровані у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах. Також у Миколаєві та Первомайську.
За словами вогнеборців, вогонь знищив понад 70 гектар територій. В переважній більшості займання спровоковані необережним поводженням з вогнем.
Також за межами села Кринички у Миколаївському районі горіла пшениця площею два гектари. Загальна площа поля 31 гектар.
Раніше у ДСНС наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.
Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
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За добу 4 липня надзвичайники 20 разів залучались на ліквідації пожеж у Миколаєві та області. Горіла суха трава, чагарники, очерет та поле з пшеницею.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, випадки зареєстровані у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах. Також у Миколаєві та Первомайську.
За словами вогнеборців, вогонь знищив понад 70 гектар територій. В переважній більшості займання спровоковані необережним поводженням з вогнем.
Також за межами села Кринички у Миколаївському районі горіла пшениця площею два гектари. Загальна площа поля 31 гектар.
Раніше у ДСНС наголосили, що з кожним днем кількість пожеж на Миколаївщині тільки збільшується.
Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.