Сонячні панелі на даху лікарні, фото: Суспільне Миколаїв

В одній із дитячих лікарень Миколаєва встановили сонячні панелі.

Про це кореспондентам Суспільного розповів менеджер проєктів енергетичної компанії Павло Степанов.

Як пояснив Павло Степанов, на стіні лікарні встановлений трифазний гібридний інвертор потужністю 20 кіловатів, який безпосередньо регулює, з якого джерела буде живитися об'єкт: від міської мережі, від акумуляторів або від сонячних панелей.

За словами директорки лікарні Любові Савчук, завдяки станції критично важливі відділення лікарні завжди забезпечені електрикою.

«У нас є можливість не вмикати генератори, які витрачають значний обсяг палива, і година роботи генератора коштує мінімум тисячу гривень. Коли у нас навіть є світло, але сонячні панелі працюють, то наше споживання електроенергії зменшується рівно настільки, скільки електричні (сонячні, – прим.) панелі заллють нам у систему електроенергії», — каже Любов Савчук.

Нагадаємо, на підприємстві «Водопостачання міста Вознесенська» запрацювала сонячна електростанція. Керівництво підприємства каже, що вона допомагає стримувати зростання вартості послуги для населення.