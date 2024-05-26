Біля Філіппін знайшли американську субмарину, ілюстрація: The Lost 52 Project/US Nav

У Південнокитайському морі знайшли уламки підводного човна Військово-морських сил США, який потопив більшість японських військових кораблів під час Другої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

USS Harder знайшли на глибині 914 метрів під водою біля північного філіппінського острова Лусон.

Під час одного зі своїх останніх бойових патрулювань субмарина потопила три японські есмінці та серйозно пошкодила два інших протягом чотирьох днів. Такі втрати змусили японців переглянути свої плани.

29 серпня 1944 року субмарина разом з 79 людьми екіпажу затонула в бою.

Нагадаємо, у середу, 8 травня, у Миколаєві вшанували пам'ять жертв Другої світової війни 1939-1945 років.