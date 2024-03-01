У Польщі заарештували українців за торгівлю ліками для потенції. Фото: Віслинський прикордонний загін

Польські прикордонники затримали трьох українців, які нелегально торгували цими фармацевтичними препаратами в Польщі.

Правоохоронці вилучили мільйони таблеток десятків видів препаратів для підвищення потенції, пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

До складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.

Затримані — громадяни України віком від 26 до 30 років.

За даними слідства, торгівля нелегальними ліками була їхнім постійним джерелом доходу.

Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах і виявили 700 тисяч таблеток для підвищення потенції.

У Польщі заарештували українців за торгівлю ліками для потенції. Фото: Віслинський прикордонний загін

Під час обшуку прикордонники знайшли документацію, пов’язану з орендою транспортного контейнера в районі Варшави, в якому додатково було виявлено десятки видів препаратів для підвищення потенції, що обчислюються мільйонами таблеток.

За клопотанням прокуратури Охотського району Варшави підозрювані були взяті під варту на три місяці.

Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть українця, який незаконно перевозив мігрантів.