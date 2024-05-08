у Польщі затримали російського дезертира. Фото: WOJCIECH OLKUSNIK /East News

У Польщі затримали російського військового, який втік з фронту, перетнув білоруський кордон та намагався потрапити до країни.

Про це пише RMF FM.

Затриманому російському військовому 41 рік. Він був у цивільному та без зброї.

«Усе вказує на те, що він намагався нелегально потрапити до нашої країни через Білорусь, прямо з українського фронту. За нашими даними, у нього виявили російські військові документи, зокрема контракт з армією про участь у військових діях проти України», — йдеться у повідомленні.

Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом для нелегальної міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, пише ЗМІ. Цим шляхом користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії.

Як стало відомо журналісту RMF FM, 41-річного дезертира зараз ретельно перевіряють польські служби. У прикордонній службі не хочуть коментувати ці повідомлення, однак підтвердили, що в Польщі під час спроби перетину кордону офіцери затримали російського дезертира.

Нагадаємо, Польща підіймала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України.