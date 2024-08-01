У Польщі розбився мікроавтобус з українцями / Фото: Aleksandra Herudzińska

У вівторок, 30 липня, біля польського міста Познань сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус Fiat Ducato, в якому їхали українці, врізався у вантажівку.

Як пише видання Fakt, мікроавтобус на українських номерах рухався у напрямку Варшави. На автомагістралі А2 у Тульце поблизу Познані він врізався в задню частину вантажівки.

В автобусі, окрім водія, було семеро пасажирів. Серед них один громадянин Польщі, решта — українці. Лише одна людина не постраждала. Також зазначається, що 62-річний український водій загинув на місці, інших доставили в лікарню. Стан двох постраждалих — 83-річна жінка та 62-річний чоловік у важкому стані.

Постраждалих довелося вивільняти із затиснутих конструкцій пошкодженого автомобіля.

Нагадаємо, на автомагістралі між Познанню і німецьким Франкфуртом, неподалік від кордону, сталося ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці.