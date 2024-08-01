Уламки російського безпілотника. Фото для ілюстрації

У Румунії, 31 липня, у рамках пошуків елементів безпілотників, які впали минулого тижня, виявили фрагменти російських дронів в районі Чаталкіой повіту Тулча.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що безпілотники впали березі Дунаю після атак російських військ на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру в Україні.

Також, за даними Міноборони країни, наразі елементи безпілотників виявлені поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча.

«Що стосується інших сфер ураження, про які згадувалося в публічному просторі щодо можливого падіння фрагментів безпілотників, таких як Нікуліцел або Кілія, дослідження не підтвердило їх наявність», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважують, що всі місця, де виявили уламки, розташовані за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

Раніше, у ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.

Після того Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна після падіння російського безпілотника на території країни.

Нагадаємо, 24 липня, у Румунії знову виявили уламки російських дронів типу Shahed, які були запущені по цивільних об'єктах в Україні поблизу румунського кордону.