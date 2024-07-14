у шотландському зоопарку помер врятований із Донеччини ведмідь, фото: Five Sisters Zoo

Азійський чорний ведмідь на ім'я Ямпіль, якого в жовтні 2022 року врятували від російських обстрілів бійці ЗСУ, помер у своєму новому домі в Шотландії.

Про це повідомили у шотландському зоопарку Five Sisters Zoo.

Повідомляється, що в даному зоопарку він проживав від січня 2024 року.

Працівники звіринця повідомили, що ведмідь не витримав анестезії, яка була проведена для лікування.

«З глибоким сумом ми ділимося новиною, що розриває серце, – наш улюблений азійський чорний ведмідь Ямпіль помер. Перед переїздом до нового вольєра сьогодні (13 липня – прим.) йому зробили анестезію для подальшого лікування його проблем зі здоров’ям, через які команда переймалася. На жаль, анестезія для тварин завжди несе ризики. Незважаючи на всі зусилля ветеринарної команди, його не змогли реанімувати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївському зоопарку показали трьох новонароджених дитинчат хижих котячих — пуми, рисі та сервалів.