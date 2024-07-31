На Одещині потонула людина, ілюстративне фото

У місцевому ставку в Одеської області водолази витягли тіло 48-річного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що вчора, зранку у селі Розівка, Білгород-Дністровського району водолази ДСНС виявили у місцевій водоймі та вилучили на берег тіло 48-річного чоловіка. Відомо, що 28 липня він пішов купатися у місцеву водойму та потонув.

Тіло чоловіка передано працівникам національної поліції. Від ДСНС до пошукових робіт залучались одна одиниця техніки, один човен, зокрема шість рятувальників, з них 3 водолази.

Нагадаємо, 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей.