У ТЦК пояснили, чому повістки приходять померлим, ілюстративне фото

Повістки померлим можуть надходити через те, що громадяни вчасно не оновлюють свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Таке пояснення надали у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зауважимо, у мережі обговорювали випадок із повісткою померлому торік спортивному журналісту Артему Франкову.

У ТЦК надали роз’яснення щодо ситуації, наголосивши на «обов’язковому оновленні своїх облікових даних».

«Принагідно звертаємо увагу та наголошуємо на вчасному та обов’язковому оновленні своїх облікових даних. Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період», — наголосили у повідомленні.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.