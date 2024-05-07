У ТЦК Кривого Рогу 5 травня помер чоловік / Ілюстративне фото

У неділю, 5 травня, на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі раптово помер військовозобовʼязаний чоловік.

Про це 7 травня повідомили у Службі зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як стверджується, він помер від раптового різкого погіршення стану здоров’я, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

У ТЦК запевняють, що була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога.

«Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу», — йдеться в повідомленні.

За фактом смерті чоловіка тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких у ТЦК просять «утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень».

Нагадаємо, у Закарпатській області дорогою в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний напад і він помер.