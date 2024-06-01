31 травня близько 22:10 російські окупанти скинули дві авіабомби УМПБ Д-30 СМ на дитячий садок у Мирнограді Донецької області, внаслідок чого були поранені п’ятеро цивільних людей.

Про це повідомила Національна поліція.

Повідомляється, що постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки — 40 і 68 років.

«У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани», – додали у Нацполіції.

Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді, фото: Національна поліція України

Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді, фото: Національна поліція України

Внаслідок удару окупантів також було пошкоджено 12 багатоповерхових будівель – там повибивало шибки, вікна та двері.

Нагадаємо, учора, 31 травня, та сьогодні вранці, 1 червня, російські війська обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.