Вдень 3 травня російські війська завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки відомо щонайменше про одну загиблу та ще одного постраждалого.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Під ударом опинився приватний сектор, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
Також відомо, що ушкоджень зазнав трамвай в якому були пасажири.
Наразі про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого.
Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Вдень 3 травня російські війська завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки відомо щонайменше про одну загиблу та ще одного постраждалого.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Під ударом опинився приватний сектор, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
Також відомо, що ушкоджень зазнав трамвай в якому були пасажири.
Наразі про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого.
Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59.