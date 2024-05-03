Вдень 3 травня російські війська завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки відомо щонайменше про одну загиблу та ще одного постраждалого.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Під ударом опинився приватний сектор, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Також відомо, що ушкоджень зазнав трамвай в якому були пасажири.

Наразі про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська чотири рази обстрілювали Миколаївську область, а також атакували ракетою типу Х-59.