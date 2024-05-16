Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Внаслідок удару росіян авіабомбами по Херсону 15 травня постраждало 19 людей.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі — дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та дев'ять приватних автомобілів.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення.

Також минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав Херсонської області.

Як повідомлялося, вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона.

Нагадаємо, вдень 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що через приліт постраждав цивільний об’єкт.

Пізніше з'ясувалося, що російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві. Через удар на місці постраждали працівники підприємства, попередньо, їх стан оцінюється, як легкий.