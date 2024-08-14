Атака безпілотників. Фото з сайту Укрінформ

Російське Міністерство оборони повідомило про атаку українських безпілотників на військові об'єкти в РФ. За заявами російських військових, протягом ночі було збито 117 безпілотників та 4 тактичні ракети.

Про це відомство повідомило в Telegram.

«Протягом минулої ночі... чергові засоби ППО знищили 4 тактичні ракети і 117 БпЛА літакового типу», — йдеться в офіційній заяві.

За даними відомства, 37 дронів і 4 ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 дронів збили над Воронезькою областю. Крім того, 17 безпілотників були збиті над Бєлгородською областю, 11 — над Нижньогородською, 9 — над Волгоградською, 3 — над Брянською, 2 — над Орловською і 1 — над Ростовською областю.

Про можливі наслідки атаки або збиття дронів Міністерство оборони Росії не повідомляє.

Крім того, російські Telegram-канали писали про атаки дронів на три російські аеродроми, зокрема на військовий аеродром «Саваслейка» в Нижегородській області, звідки злітають винищувачі МіГ-31К.

Також повідомлялося про удар по військовому аеродрому «Балтимор» у Воронежі, де виникла пожежа. Крім цього, місцеві ЗМІ повідомляли про атаки дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області, де, за словами очевидців, після атаки горів військовий аеродром.

Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії вранці, 14 серпня, запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.