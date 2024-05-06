Пошкодження енергетичних об'єктів. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

Унаслідок нічних обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів на Сумщині одномоментно були знеструмлені понад 400 тисяч споживачів у Сумах й інших населених пунктах області.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Через відключення внаслідок російської агресії повітряної лінії та підстанції обленерго ввечері неділі також були знеструмлені споживачі в Харківській області.

«Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт», — зазначило Міненерго.

Нагадаємо, що за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.