Унаслідок нічних обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів на Сумщині одномоментно були знеструмлені понад 400 тисяч споживачів у Сумах й інших населених пунктах області.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Через відключення внаслідок російської агресії повітряної лінії та підстанції обленерго ввечері неділі також були знеструмлені споживачі в Харківській області.
«Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт», — зазначило Міненерго.
Нагадаємо, що за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.
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Унаслідок нічних обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів на Сумщині одномоментно були знеструмлені понад 400 тисяч споживачів у Сумах й інших населених пунктах області.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Через відключення внаслідок російської агресії повітряної лінії та підстанції обленерго ввечері неділі також були знеструмлені споживачі в Харківській області.
«Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт», — зазначило Міненерго.
Нагадаємо, що за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.