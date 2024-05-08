Квітневий удар РФ по порту Південний знищив 10 тис. тонн олії. Фото: Держекоінспекція

Внаслідок удару РФ по агропідприємству в порту Південний на Одещині 19 квітня було знищено 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуварах.

Збитки довкіллю внаслідок влучання ракети становили понад 57 мільйонів гривень, порахували у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

19 квітня близько 15:00 години було завдано удару балістичною ракетою по сінгапурському агропромисловому підприємстві на Одещині, яке спеціалізується на виготовлені та перевалці рослинних олій.

Квітневий удар РФ по порту Південний знищив 10 тис. тонн олії. Фото: Держекоінспекція Квітневий удар РФ по порту Південний знищив 10 тис. тонн олії. Фото: Держекоінспекція

В результаті було зруйновані резервуари для зберігання готової продукції.

Росіяни знищили понад 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуарах.

Було пошкоджено термінал перевантаження рослинних олій та інше виробниче обладнання підприємства.

Екоінспектори встановили засмічення земельної ділянки металевими уламками та продуктами горіння загальною площею понад 500 квадратних метрів — сума збитків складає майже 37 мільйонів гривень.

Квітневий удар РФ по порту Південний знищив 10 тис. тонн олії. Фото: Держекоінспекція

Також встановлено забруднення земельних ділянок рослинною олією загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів — сума збитків складає 20,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня 2022 року після ворожої атаки дронами, загорілись два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі. Вперше окупанти «демілітаризували» резервуар з олією на цьому підприємстві 22 червня.