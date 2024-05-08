Внаслідок удару РФ по агропідприємству в порту Південний на Одещині 19 квітня було знищено 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуварах.
Збитки довкіллю внаслідок влучання ракети становили понад 57 мільйонів гривень, порахували у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
19 квітня близько 15:00 години було завдано удару балістичною ракетою по сінгапурському агропромисловому підприємстві на Одещині, яке спеціалізується на виготовлені та перевалці рослинних олій.
В результаті було зруйновані резервуари для зберігання готової продукції.
Росіяни знищили понад 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуарах.
Було пошкоджено термінал перевантаження рослинних олій та інше виробниче обладнання підприємства.
Екоінспектори встановили засмічення земельної ділянки металевими уламками та продуктами горіння загальною площею понад 500 квадратних метрів — сума збитків складає майже 37 мільйонів гривень.
Також встановлено забруднення земельних ділянок рослинною олією загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів — сума збитків складає 20,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, ввечері 17 жовтня 2022 року після ворожої атаки дронами, загорілись два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі. Вперше окупанти «демілітаризували» резервуар з олією на цьому підприємстві 22 червня.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Внаслідок удару РФ по агропідприємству в порту Південний на Одещині 19 квітня було знищено 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуварах.
Збитки довкіллю внаслідок влучання ракети становили понад 57 мільйонів гривень, порахували у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
19 квітня близько 15:00 години було завдано удару балістичною ракетою по сінгапурському агропромисловому підприємстві на Одещині, яке спеціалізується на виготовлені та перевалці рослинних олій.
В результаті було зруйновані резервуари для зберігання готової продукції.
Росіяни знищили понад 10 тисяч тонн рослинної олії у резервуарах.
Було пошкоджено термінал перевантаження рослинних олій та інше виробниче обладнання підприємства.
Екоінспектори встановили засмічення земельної ділянки металевими уламками та продуктами горіння загальною площею понад 500 квадратних метрів — сума збитків складає майже 37 мільйонів гривень.
Також встановлено забруднення земельних ділянок рослинною олією загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів — сума збитків складає 20,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, ввечері 17 жовтня 2022 року після ворожої атаки дронами, загорілись два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі. Вперше окупанти «демілітаризували» резервуар з олією на цьому підприємстві 22 червня.