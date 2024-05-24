Наслідки удар РФ по друкарні видавництва Vivat у Харкові 23 травня / Фото опублікував Олег Синєгубов

Внаслідок російського удару по Харкову 23 травня, у зруйнованій друкарні згоріли 50 000 книг.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це демонструє, що Росія «воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя».

«Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне — рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення», — наголосив Володимир Зеленський.

Також минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Росіяни здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.