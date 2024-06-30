Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість травмованих внаслідок російського удару 29 червня по Вільнянську Запорізької області збільшилася до 38, серед яких — 9 дітей.

Загинули семеро людей, з них три дитини, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Як зазначається, серед поранених вагітна жінка. 12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

За даними рятувальників, в результаті обстрілу пошкоджені два багатоповерхових будинки, сім автомобілів та 12 торгівельних приміщень.

Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, російські війська атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Внаслідок удару є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, магазину та житлових будинків.