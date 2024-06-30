Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: Нацполіція

За оновленою інформацією щодо російського удару по місту Вільнянськ на Запоріжжі, загинули семеро людей, травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені будинки і торговельні приміщення.

Про це повідомили в Міністерсві внутрішніх справ України.

«Загинули 7 людей (3 чоловіків, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись по допомогу або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102.

Продовжують роботу комунальні служби.

Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: Нацполіція Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: Нацполіція Наслідки удару РФ по Вільнянську Запорізької області / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, російські війська атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Внаслідок удару є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, магазину та житлових будинків.