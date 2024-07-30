Затриманий херсонець. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області поліція затримали чоловіка, який знаходив боєприпаси на колишніх позиціях російських військ і продавав їх.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Згідно зі слідством, затриманий, раніше був засуджений за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, знову вдався до протиправної діяльності.

Правоохоронці задокументували два випадки продажу ручних гранат за тисячу гривень. Під час обшуку в його помешканні були виявлені ще три гранати та патрони до стрілецької зброї. Вилучене направлено на експертизу.

Олешківська окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів (частиною 1 статті 263 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Центральному районному суді Миколаєва відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням 37-річної місцевої жительки у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Жінка придбала у невстановленої слідством особи автомат Калашнікова АКС-74У та 270 набоїв калібру 5,45 міліметрів.