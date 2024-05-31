Україна повернула тіла ще 212 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що репатріювати вдалось
«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих військових із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до держустанов. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Потім тіла оборонців передадуть їхнім рідним для поховання.
Репатріація тіл відбулася у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Нагадаємо, у квітні цього року, Україна повернула тіла 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Україна повернула тіла ще 212 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що репатріювати вдалось
«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих військових із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до держустанов. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Потім тіла оборонців передадуть їхнім рідним для поховання.
Репатріація тіл відбулася у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Нагадаємо, у квітні цього року, Україна повернула тіла 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.
29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.
Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.
Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.