Україна повернула тіла загиблих військових / Фото: Getty Images

Україна повернула тіла ще 212 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що репатріювати вдалось

«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих військових із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також із тимчасово окупованих територій України», — йдеться у повідомленні.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до держустанов. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Потім тіла оборонців передадуть їхнім рідним для поховання.

Репатріація тіл відбулася у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, у квітні цього року, Україна повернула тіла 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи країну.

29 березня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 121 полеглого військовослужбовця.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.