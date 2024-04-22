З тимчасово окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині вдалося повернули ще одну сімʼю з двома дітьми віком 5 і 12 років.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

До України повернули родину з дітьми з ТОТ. Фото: Дмитро Лубінець До України повернули родину з дітьми з ТОТ. Фото: Дмитро Лубінець До України повернули родину з дітьми з ТОТ. Фото: Дмитро Лубінець

«12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань, яке нині тимчасово окуповане. У будинок українців тричі приходили російські військові з обшуками, а на прохання здійснювати огляд без автоматів, щоб не лякати дітей, отримували відмову», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Дмитро Лубінець, мешканці Голої Пристані мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати, однак росіяни виводять їх у поле та стріляють біля голови, аби залякати.

«Чимало мешканців міста постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. З їхніх слів, коли відійшла вода, у місті виявили понад тисячу тіл загиблих, багато кого досі не можуть знайти. Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. А після незаконних «виборів», які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що «нова влада» позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу», — розповів омбудсман.

Тож, аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в перший клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста.

«Сімʼї вдалося виїхати в Україну. Дітям допоможуть влаштувалися у школу, обрати гуртки та за необхідності отримувати психологічну допомогу», —додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.



