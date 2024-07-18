Прапори Словенії та України. Фото: freedom

Україна та Словенія підписали двосторонню угоду про безпеку, що продовжує декларацію G7 про «гарантії безпеки» для України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Підписання відбулося під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

«Словенія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів із 1991 року, включно з територіальним морем, та визнає невід’ємне право України на самооборону, яке закріплене в статті 51 Статуту ООН», – йдеться у повідомленні.

Угода передбачає, що Словенія, яка вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги, продовжить підтримувати Україну на поточному рівні протягом 10 років. Словенія також робитиме внесок у навчання українських військових у рамках Місії ЄС EUMAM і співпрацюватиме у пошуку джерел фінансування проєктів української оборонної промисловості.

Крім того, угода передбачає поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування. Словенія також зобов'язалася надати додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та підтримку програми «Зерно з України».

Нагадаємо, нещодавно у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Загалом наша держава підписала вже 25 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.