Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 31 липня російські війська атакували Україну авіаційною ракетою Х-59 та 89 ударними дронами типу Shahed 131/136. Сили оборони знищили всі повітряні цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його даними, це була одна з наймасованіших атак дронами за весь час повномасштабної війни. Таку саму кількість дронів росіяни випустили в ніч проти 1 січня 2024 року.

Росіяни випустили авіаційну ракету з території тимчасово окупованої Херсонщини, а ударні безпілотники — із районів Єйська, Сєщи, Курська та Приморсько-Ахтарська РФ. Основний напрямок удару — Київщина.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи всіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.