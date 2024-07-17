Вчора, 16 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальних безпілотники, зокрема три «Орлан-10» та один «ZALA».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що вдень російські війська атакували балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму.
Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи.
Нагадаємо, що вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.
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Вчора, 16 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальних безпілотники, зокрема три «Орлан-10» та один «ZALA».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що вдень російські війська атакували балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму.
Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи.
Нагадаємо, що вдень, 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.