Ракетоносій ТУ-22М3. Фото для ілюстрації

Вночі, 27 липня, українські розвідники вдарили по стратегічному бомбардувальнику-ракетоносію ТУ-22М3 на російському аеродромі «Оленья», що за 1800 кілометрів від кордону.

Про це повідомив Українській правді співрозмовник в ГУР МОУ.

«Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі «Оленья» в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3», — повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що 27 липня безпілотники атакували Гайворонський та Шебекінський райони Бєлгородської області в РФ. Через атаку була пошкоджена лінія електропостачання

Раніше, в ніч проти 26 березня українські військові вдарили по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму, який Росія використовувала для ударів по Україні.