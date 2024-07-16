Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ.

За словами співрозмовника, утримувати позиції в обох населених пунктах стало неможливо.

У Кринках бої перемістилися на острови. Утримання рубежу в населеному пункті втратило сенс через значні руйнування будівель та укриттів.

Крім того, видання Главком повідомляє, що відступ з плацдарму був здійснений задля безпеки військових, оскільки через руйнування всіх будівель і укриттів російськими силами, солдатам не було де сховатися від обстрілів. Перебування там означало б загрозу життю солдат. Наразі українські сили тримають оборону неподалік, на островах на Дніпрі.

Кринки на мапі DeepState

Подібна ситуація, за словами співрозмовника, виникла і в Урожайному. Позиції були зруйновані та непридатні для використання, тому особовий склад не міг виконувати свої завдання.

Представник Генштабу підкреслив, що для збереження життів бійців Сили оборони змушені відступати від знищених позицій.

Нагадаємо, через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.