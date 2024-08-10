Збройні сили України вдарили по газовій вишці в акваторії Чорному морі, де перебували російські військові та технічне обладнання для розвідки.

Момент удару в своїй сторінці в Facebook опублікував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Операцію здійснили воїни берегових ракетно-артилерійських військ ВМС разом із розвідниками Головного управління розвідки Міноборони.

Скриншот з відео речника ВМС Дмитра Плетенчука Скриншот з відео речника ВМС Дмитра Плетенчука Скриншот з відео речника ВМС Дмитра Плетенчука

За словами Дмитра Плетенчука, платформу в морі росіяни використовували цю локацію для GPS-спуфінгу, щоб зробити небезпечним цивільне судноплавство.

За деякий час до атаки російни підвезли туди обладнання та військовий персонал.

Нагадаємо, 9 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили десантну операцію на окупованій російськими військами Кінбурнській косі. В результаті рейду знищили шість одиниць броньованої техніки та близько трьох десятків росіян.