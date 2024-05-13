Українські військові збили російський вертоліт Ка-52. Фото з відкритих джерел.

Українські військові збили російський вертоліт Ка-52, який ще називають «Алігатор».

Про це повідомили у 47-й окремій механізованій бригаді.

«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 мільйонів доларів.

«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!», — додали у прес-службі бригади.

Нагадаємо, що на початку квітня у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.