Українські військові збили російський вертоліт Ка-52, який ще називають «Алігатор».
Про це повідомили у 47-й окремій механізованій бригаді.
«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.
За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 мільйонів доларів.
«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!», — додали у прес-службі бригади.
Нагадаємо, що на початку квітня у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.
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Українські військові збили російський вертоліт Ка-52, який ще називають «Алігатор».
Про це повідомили у 47-й окремій механізованій бригаді.
«Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.
За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 мільйонів доларів.
«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!», — додали у прес-службі бригади.
Нагадаємо, що на початку квітня у тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.